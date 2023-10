Bagnoles-de-l'Orne. Le désenvasement du lac adopté : une digue sera créée pour dévier la rivière

Le conseil municipal a tranché. "Pour ou contre le désenvasement du lac ?", la question a été posée aux élus de Bagnoles-de-l'Orne, lundi 16 octobre. Comme lors du référendum, auquel moins de la moitié des votants a participé, la réponse est presque unanimement en faveur du projet.

Le lac de Bagnoles-de-l'Orne va donc faire peau neuve. Une digue sera créée pour dévier la rivière de la Vée du plan d'eau et ainsi assurer sa continuité écologique. Plusieurs étapes séparent encore le résultat du vote du début du chantier, notamment la réalisation du dossier administratif, l'étude environnementale et la conception du nouveau lac. Un travail de plus d'un an selon le maire, Olivier Petitjean.