Rouen. L'hommage de 1 200 élèves à Dominique Bernard à la cité scolaire Camille Saint-Saëns

Moment d'hommage, d'émotions, de pédagogie aussi, à la cité scolaire Camille-Saint-Saëns de Rouen, lundi 16 octobre. Trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, une minute de silence a été respectée par les 1 200 collégiens, lycéens et élèves post-bac de l'établissement, comme partout ailleurs en France. Le matin, le proviseur avait accueilli tout le monde à 10h pour un temps d'accueil avec les 1 200 élèves et 200 adultes et un premier moment de recueillement. Dès 8h, les enseignants s'étaient rassemblés pour échanger sur la prise en charge des élèves. "C'était nécessaire. Chez les enseignants, il y avait des sentiments mêlés de colère, d'injustice, d'angoisse aussi", insiste Pascal Marie, le chef d'établissement. Un temps plutôt bien perçu par les enseignants. "Je n'avais pas envie de me coltiner ça et puis, je me suis dit : 'Si ce n'est pas moi qui le fais, je me défausse'", insiste Cécile Gomez, professeure de français.

Une minute de silence à Saint-Saëns Impossible de lire le son.

"J'associe l'école à la République directement"

Avec sa classe de seconde, elle a accueilli des parlementaires et le préfet pour ce moment de recueillement, la minute de silence, puis un temps d'échanges avec les élèves. Islamisme radical, valeurs de la République, le poids des images, toutes les questions ont pu être abordées. "C'est une classe assez difficile, mais je les ai trouvés très attentifs, avec des vraies questions. Ils ont mesuré leurs questions. Je suis très fière d'eux et je vais leur dire."

La présence des officiels a ajouté à la solennité de l'instant pour ces élèves, qui ont bien retenu le message. "J'associe l'école à la République directement. Attaquer l'école, c'est attaquer tout un tas de choses de la République", estime Sofiane. Le moment a aidé son camarade Isaac à prendre conscience de la gravité de l'instant. "Je retiens qu'il y a de l'incompréhension et qu'il ne faut plus que ça se reproduise."