Calvados. Après l'incendie de leur bâtiment, ces entreprises se relèvent

Une entreprise sur deux ne se relève pas d'un incendie majeur. Ce chiffre dévoilé à la rentrée par le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (Sdis 14) permet de poser quelques bases. Le constat est clair : un feu important dans un établissement entraîne très souvent sa fermeture définitive. La rédaction est allée à la rencontre de deux entreprises de l'agglomération caennaise qui sont de parfaits contre-exemples. Non sans difficultés, le magasin Moto Axxe à Cormelles-le-Royal et l'entreprise Fouques Charpente Couverture à Moult ont réussi à se relever, après des incendies subis en 2019 pour le premier, et en février 2023 pour le second.

Moto Axxe change de mains

après un incendie dévastateur

Tout s'est passé entre le 9 et le 10 octobre 2019. En pleine nuit, Didier Fouillaud, responsable du magasin Moto Axxe à Cormelles-le-Royal, non loin du rond-point bleu d'Ifs, était réveillé par l'alarme de son commerce. Un incendie s'était déclaré dans son magasin de vente et réparation de motos et avait dévasté le bâtiment de 1 000m2. Le sinistre avait été provoqué par la voiture-bélier d'éventuels cambrioleurs, retrouvée carbonisée sur place. Après six heures d'intervention de la part des sapeurs-pompiers du Calvados, le patron de l'entreprise avait tout perdu. Tout était réduit en cendres. "Il restait un escalier", rappelle Vincent Lavieille, désormais co-gérant avec Xavier Demarquay. Ce dernier avait conservé les murs. Le bâti, le matériel, le stock de motos… Les dégâts étaient estimés à 1,5 million d'euros. Grâce à son assurance qui finançait une reconstruction à l'identique, Xavier a tout reconstruit. "Le bâtiment était un champ en ruine. Il fallait partir d'une feuille blanche et tout refaire de A à Z." Du début du projet jusqu'à l'ouverture, seulement neuf mois se sont écoulés. Le magasin a rouvert ses portes en mars 2021. "C'était difficile, car les banques ne voulaient pas nous suivre. Mais nous, on était convaincus de notre idée. Les clients nous connaissaient depuis vingt ans", poursuit Vincent Lavieille. Deux ans et demi plus tard, le magasin compte 1 000m2 de motos, d'équipement moto et d'atelier. Seul le marché de la moto-cross a été stoppé dans une entreprise à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

• Lire aussi. Cormelles-le-Royal. Un magasin de motos détruit par un incendie dans la nuit

Fouques Charpente Couverture

retrouve un local en un temps record

Cinq ans après l'ouverture de son entreprise de charpente, Steven Fouques a subi un violent incendie dans son entrepôt de stockage situé dans la zone d'activités de Moult, près de Caen. En début de soirée le 28 février dernier, le bâtiment de 180m2, qui contenait notamment du bois et de l'outillage, a été totalement détruit par les flammes, avant de se propager à une animalerie voisine. Cette dernière a subi quelques dégâts à l'intérieur, mais tous les reptiles ont été mis à l'abri par le propriétaire.

• Lire aussi. Moult. Un incendie détruit une entreprise avant de se propager à une animalerie

Pour l'entreprise Fouques Charpente Couverture, le feu "d'origine accidentelle" a tout détruit sur son passage. "On pense à une défaillance électrique", explique Steven Fouques. Pour éviter de perdre sa clientèle et de stopper les chantiers en cours, il a dû remettre rapidement l'activité en route. Sur les six salariés, un seul a été placé en chômage partiel, pendant un mois. Le patron a rebondi en un temps record. "On a retrouvé un local dès le lendemain du sinistre, à proximité de l'ancien bâtiment. Il était vide donc il a fallu refaire les bureaux, les sanitaires, le coin cuisine pour les salariés. On a tout fait en trois semaines, grâce notamment aux assurances et le soutien de nos proches", souffle le chef d'entreprise. La société a retrouvé son fonctionnement habituel au bout de deux mois seulement. "On a réussi à garder tous nos clients. C'est surtout le moral qui en a pris un coup. C'est toujours douloureux", dit-il, encore touché. Il refuse de regarder en arrière. "Il ne faut pas penser à autre chose. Il faut garder la tête haute et foncer." En voilà une belle conclusion. Preuve que parfois, ça vaut le coup de se battre.