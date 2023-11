Place du commerce. Ça bouge dans l'Orne

L'Art de la robe à Alençon propose 40 modèles de robes de mariée. Princesse, sirène ou bohème, profitez d'un espace cocooning avec salon privé d'essayage.

Tout petit déjà, il confectionnait des robes et sa sœur était son mannequin. Valentin, 26 ans, et Marie Quentin, 22 ans, ont ouvert, le 17 octobre, L'Art de la robe, avec des modèles de créateurs français, néerlandais et turcs. Ils proposent des modèles fabriqués à la main et à la demande pour tout budget et toute taille : essayez les robes comme dans les films et vivez un moment magique, entouré d'une équipe attentionnée.

Pratique. 23 rue aux Sieurs à Alençon. 06 98 36 16 35. Ouvert du mardi au samedi.