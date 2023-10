Caen. Prof assassiné à Arras : une minute de silence respectée par 510 élèves au collège Jean-Moulin

Après le choc, l'heure du recueillement. Ce lundi 16 octobre, comme dans tous les collèges et lycées de France, les 510 élèves du collège Jean-Moulin à Caen ont rendu hommage à Dominique Bernard, ce professeur assassiné à Arras vendredi dernier. Ce lundi marquait aussi les trois ans de la mort de Samuel Paty, tué dans un établissement scolaire en banlieue parisienne. Après un temps d'échange au sein de la communauté éducative, élèves et personnel de l'établissement ont respecté une minute de silence, en présence de Christine Gavini, rectrice de l'Académie de Normandie. "Notre liberté et notamment la liberté d'expression ont été touchées. Ces événements doivent rester dans notre mémoire. Nous devons nous rassembler pour produire plus de fraternité et de respect", a déclaré Jérôme Adam, principal du collège, dans un discours diffusé dans la cour et les classes de l'établissement.

Une minute de silence est respectée par 510 élèves du collège Jean Moulin à #Caen en hommage au professeur assassiné à Arras vendredi dernier pic.twitter.com/b89XodZpre — Tendance Ouest (@tendanceouest) October 16, 2023

Pour les jeunes, c'est parfois l'incompréhension. À l'image de Gabriel Almir, élève de quatrième. "Ça me choque, c'est un enseignant qui n'avait rien demandé, dit-il, inquiet. Ça fait peur car ça peut arriver à tout moment dans notre collège, sans qu'on s'y attende." Léo Menant se sent en sécurité dans le collège, mais dans les transports, "des personnes peuvent entrer à tout moment et nous menacer. Je n'ai pas envie de perdre la vie à 13 ans", s'exclame-t-il. Au sein de l'établissement, les échanges sont de mise entre les enseignants et les élèves.