Badminton. MDMSA, la formation au plus haut niveau pour le club de la banlieue de Rouen

Fort de ses 280 adhérents, le MDMSA est le plus gros club de badminton normand. "C'est une grosse association, explique Pierre-Julien Vially, le président du club. On a 46 ans d'existence, on évolue sur trois villes, Déville-lès-Rouen, Maromme et Mont-Saint-Aignan, et on fait partie du plus haut niveau français qu'on appelle le Top 12."

Un gros club formateur

Si le club a également une grande diversité de niveau puisqu'une équipe évolue aussi au plus petit échelon départemental, c'est également un gros club formateur. "On est un gros centre de formation, avec une académie sportive qui a maintenant quatre ans et qui a été labellisée par notre fédération encore cette année. On a pour objectif que les meilleurs jeunes et seniors puissent s'entraîner jusqu'à deux fois par jour. Pour l'anecdote, on vient de dépasser la barre des cent jeunes, ce qui est historique."

Cinq joueurs en Elite

Pour évoluer au plus haut niveau, le président peut compter sur cinq joueurs "stars": Julien Maio, Alexandre Hautot, Morgane Tessier, Juliane Piron et Louis Leborgne. "Lors des rencontres, on part sur huit joueurs en équipe une. On a deux Italiens qui sont dans le top 100 mondial. Julien Maio est notre joueur emblématique : il est quadruple champion de France, en double hommes notamment." Pour rester au plus haut niveau, ce qui reste l'objectif de cette saison, le club normand veut continuer à s'appuyer sur la formation. "Notre objectif est défini sur une période olympique qui se déroule sur quatre ans. L'idée est de continuer à concilier tant que possible l'aspect formation versus le haut niveau qui se dessine avec la professionnalisation probable du Top 12. Nous voulons que nos jeunes intègrent l'Elite par la suite."

Un rêve de JO qui s'éloigne

Dans la course à la qualification olympique en double hommes, Julien Maio voit son rêve s'éloigner à la suite de la blessure de son partenaire, le Strasbourgeois William Villeger, ce qui pénalise les points accumulés qui se font donc par paires. Du côté du championnat, la saison a démarré pour le club normand avec, malheureusement, deux défaites en deux matchs. La prochaine rencontre à domicile a lieu le samedi 4 novembre, contre Cholet.