Journée de la résilience. Des ateliers de sensibilisation aux feux de végétation au lycée agricole de Sées

C'était un vendredi 13 particulier pour certains lycéens de Sées. Depuis 2022, la journée internationale de la résilience s'organise le 13 octobre. Une journée pour sensibiliser la population à l'évolution des risques naturels et technologiques. A l'occasion de cette deuxième édition, six ateliers de prévention autour des feux de végétation, animés par des pompiers, des gendarmes ou des agents de l'Office national des forêts, ont été installés au lycée agricole de Sées.

"C'est quelque chose qui doit être pris en compte"

Feux de forêts, de champs, de bâtiments agricoles, les causes, les risques et comment les prévenir… Tout a été abordé le temps d'une demi-journée avec les élèves de BTS gestion protection de la nature. "C'est bien de voir une autre vision que la nôtre, c'est quelque chose qui doit être pris en compte", estime Mathieu Perrier, élève en deuxième année, en sortant de l'atelier sur la vulnérabilité de la végétation. Cet échange lui a permis de réfléchir sur la façon de gérer un espace. "On ne va peut-être pas garder toute une partie de végétation parce que ça peut être un grand risque d'incendie", conclut-il.

Les camions de pompiers sortis dans la cour intérieure attirent aussi le regard des lycéens qui ne participent pas à cette journée. C'est le cas de Mélanie Beaufils, élève de première. Elle a profité d'un temps libre pour discuter avec les pompiers présents. Elle ambitionne de devenir agricultrice et sapeur-pompier volontaire : "Je me dis qu'en tant qu'agricultrice, je pourrai aussi sensibiliser les agriculteurs qui ne pensent pas forcément à l'impact qu'ils ont en jetant leurs produits, etc." Par exemple également, prévenir l'embrasement des champs et des bâtiments et engins agricoles.