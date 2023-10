Caen. La course à pied ? Tout le monde s'y met !

Il suffit de passer cinq minutes à la Prairie pour constater le nombre affolant de Caennais qui se sont pris de passion pour la course à pied. Depuis la Covid-19, l'engouement pour le running est remarquable, aussi bien à Caen qu'au niveau national. Parfois pour s'aérer l'esprit, pour garder la forme, pour le côté convivial ou encore pour un objectif sportif, chacun y trouve son compte. C'est "entre potes" qu'a été créée l'association "Caen Runners", en 2015, sur le principe uniquement de courir et passer un moment convivial en groupe, sans penser à la performance. Huit ans plus tard, le groupe de 12 personnes s'est élargi à 180 adhérents. "On compte 75 nouveaux depuis la rentrée, explique Christophe Lainé, le président. C'est du jamais vu !" Victime de son succès, l'association est même contrainte de prendre des mesures dans son organisation. "On change les circuits en évitant au maximum les passages sur les routes. On évite le centre-ville. Et puis, on a mis en place des serre-files afin de garantir la sécurité sur le bas-côté."

"Pour la première fois, on est obligés

de refuser des gens"

Cette recrudescence d'amateurs de running se fait ressentir dans les clubs locaux. Au Caen Ahletic Club (CAC), un tiers des licenciés font partie du groupe "loisir", c'est-à-dire d'un groupe de coureurs qui viennent pour le plaisir, sans se prendre la tête. "Les jeunes et les loisirs sont les catégories qui ont connu la plus forte hausse de licenciés ces trois dernières années", reconnaît Loïc Revert, du Caen Athletic Club. Le club phare d'athlétisme de Caen compte quatre groupes de loisirs dont près de 400 licenciés. Il y a deux ans, il y en avait 70 de moins. Comme l'association des "Caen Runners", il est aussi victime de son succès. "Pour la première fois, on bloque les inscriptions et on est obligés de refuser des gens. C'est frustrant de ne pas pouvoir accueillir tout le monde." Faut-il développer l'offre loisir ? "On réfléchit à développer le nombre d'encadrants sportifs pour subdiviser les groupes par exemple." Pas totalement "surpris" par cette recrudescence de demandes post Covid-19, le président du CAC l'est plutôt par l'arrivée de nouveaux profils. "On remarque un rajeunissement des néo-pratiquants, qui couraient peut-être plus dans leur coin et qui apprécient de plus en plus la structure d'un club, même en loisir, analyse-t-il. Avant, on avait très peu de runners de la tranche d'âge 20-30 ans." Sans compter le défi que la course à pied représente aujourd'hui. Afficher son challenge sur les réseaux sociaux ou sur Internet fait aussi partie d'une mode. Camille Bazil, chargée de communication sur le Marathon de la Liberté, le constate. "Il y a un engouement très fort pour les longues distances (voir chiffres par ailleurs, ndlr). Aujourd'hui, l'objectif des gens est d'être finisher", explique-t-elle, observant également une féminisation du peloton. Pour Loïc Revert, "la pratique solo pour la simple performance est en voie d'atténuation. Aujourd'hui, l'important est de partager un moment avec des copains". Partant de ce postulat, la course à pied a définitivement beaucoup d'avenir.