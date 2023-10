Mobilité douce. Chaussez vos patins avec le TouCaen Roller

Les Caennais les croisent souvent dans les rues de la ville. L'hiver, vous les apercevez avec leur lampe frontale vissée sur la tête. En groupe, les membres du TouCaen Rollers arpentent les rues à travers des promenades adaptées à tous les niveaux.

Un club pour tous

Né en 2008, ce club vise à "développer la pratique de la randonnée en rollers pour pouvoir se déplacer de manière autonome sur des roulettes", précise l'un de ses huit co-présidents, Nicolas de Fortescu. Que vous ayez un niveau débutant ou confirmé, le TouCaen Rollers propose des activités pour tous. La spécialité ? Les randonnées. Tous les mardis, les membres arpentent les rues de Caen à travers des sorties de différents niveaux : loisir, sportif ou tremplin. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans des patins, aucun problème : les mardis et samedis, des séances sont proposées aux novices pour apprendre les bases. "Dans ces séances qui vont permettre l'apprentissage du roller, du débutant jusqu'au perfectionnement, on va voir les techniques de freinage, du slalom, la technicité comme savoir prendre ses virages", ajoute-t-il.

Spécialisé dans les randonnées

Le club permet à ses 90 licenciés de partir de façon hebdomadaire dans des randonnées. Mais pour promouvoir le roller en tant que mobilité douce, le club offre à tous ceux qui le souhaitent de participer aux balades tous les mois. "La prochaine randonnée a lieu le vendredi 27 octobre, ouverte à tous. C'est un peu la randonnée vitrine car elle est très prisée. L'idée est de venir déguisé sur le thème d'Halloween pour donner un côté festif", explique Nicolas de Fortescu. Chacune des randonnées publiques essaie d'être liée à un thème. On peut retrouver la randonnée du Téléthon, celle du carnaval, ou aussi la rando galette, avec un partage de galette des rois à la fin de la randonnée.

Le club se diversifie sur des formats plus longs. Les "week-ends voies vertes" sont une autre spécialité du club. "On part un week-end dans des territoires assez proches en demandant à nos adhérents s'ils sont partants pour rouler sur une voie verte, en dehors du Calvados. Le but est de profiter de ce week-end en club", décrit le co-président. L'événement a généralement lieu au début du printemps. "C'est un peu une finalité qui va permettre aux personnes qui ont débuté en septembre de rouler tout un week-end, dans la cohésion et la bonne humeur." Tout roule chez les TouCaen !