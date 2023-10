Place du commerce. Focus sur trois nouvelles boutiques caennaises

La rédaction de Tendance Ouest vous invite à tout savoir sur ces nouvelles enseignes ouvertes récemment à Caen.

Manga, piercing et photographe

"Nous avons voulu ouvrir un salon de thé qui soit à l'image de notre passion pour la culture japonaise et les mangas", expliquent Nadhir El Gerssifi et Lloyd Ounis, les deux gérants de Mangasan, un café manga situé 6 place de l'Ancienne Boucherie à Caen. Pour la toute jeune Louise Mallet, on peut dire qu'elle a réalisé son rêve en ouvrant en août, son tout premier salon de piercing Accroche, rue des Boutiques à Caen. "Après une formation d'hygiène et de perceur, j'ai pu ouvrir ma propre boutique", explique la jeune femme. Enfin, pour Nathalie Lecanu, Céline Hacher et Aurélie Lamazure, c'est une aventure à trois avec la Galerie 170, studio photo situé 170 rue du Général-Moulin à Caen. "Je gérais le studio depuis 17 ans avec mon mari photographe, explique Nathalie Lecanu. A son départ à la retraite, j'ai eu envie de poursuivre avec Céline et Aurélie, toutes deux photographes."