Entreprises. Bœuf local, confiseries, lin, bières... Ils portent l'excellence normande à Fêno

La boutique

du bœuf normand

La maison Grosdoit, grossiste en viande, s'engage pour une filière locale.

Elle défend également des races patrimoniales qui avaient presque disparu.

La boutique du bœuf normand accueille désormais les particuliers à Mont-Saint-Aignan. De quoi répondre à la demande pour la maison Grosdoit, grossiste en viande installé sur le Marché d'intérêt national de Rouen, dont la réputation n'est plus à faire. Il y a déjà plusieurs années, au fil des crises alimentaire, le père, fondateur de l'entreprise familiale, a voulu recréer une filière normande. "On ne pouvait pas proposer des produits sans traçabilité alors qu'on est en Normandie, en plein cœur de ce qu'il y a de plus beau au niveau de l'agriculture française", explique Anne-Sophie Grosdoit. Mais sur des gros volumes, impossible de s'approvisionner sur des filières existantes. "On a donc créé notre filière il y a plus de 15 ans, la filière Normandie viande héritage. L'idée était de trouver un bassin de producteurs en mesure d'approvisionner au quotidien sur toutes les couleurs de viande." L'entreprise garantit le caractère local de la viande, connaît chacun des producteurs et leurs méthodes d'élevage. En 2024, elle devrait même avoir un signe de qualité sur le bœuf normand, "qui n'était absolument pas protégé". Grosdoit encourage aussi le retour à l'élevage de races patrimoniales, "comme la poule de Gournay ou encore le canard de Rouen et le canard de Duclair, qu'on ne voyait plus de tout sur le territoire". Sur Fêno, des dégustations sont prévues sur le stand, notamment autour du bœuf normand.