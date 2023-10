[Photos]. Les plus beaux costumes des Geek Days de Caen

Les Geek Days sont de retour à Caen ce week-end du 14 et 15 octobre. Qui dit salon de pop-culture, dit cosplay ! Et des cosplayers, il y en a : on les croise déjà dans le bus pour le Parc des Expositions ou dans la file d'attente. En solo ou en groupe, achetés ou faits mains, les costumes peuplent les scènes et les allées du salon.

Le cosplay kesako ? Le cosplay est une pratique qui consiste à revêtir l'apparence d'un personnage issu des mangas, de la science-fiction et des jeux vidéo. Cela va un peu plus loin que le simple déguisement.

Certains cosplayers préfèrent acheter leur tenue tandis que d'autres ont passé des heures à confectionner leur costume. C'est le cas de ce participant qui incarne aujourd'hui Khâmul, un vilain du Hobbit. Il explique qu'il a débuté le cosplay juste avant le premier confinement, ce qui lui a laissé tout le temps de créer ses costumes. Se mettre au cosplay demande beaucoup de patience et de savoir faire : couture, sculpture, coiffure de perruque ou encore maquillage.

De nombreux costumes sont faits main, comme ce magnifique Khâmul du Hobbit. - Joanne Lehoux

La préparation d'une performance sur scène est aussi un véritable challenge : danse, imitation, playback, les possibilités sont variées. Pas de panique, les associations de cosplayers Cospop et Yumigami animent les concours et les défilés.

Sur la Scène Pop des Geek Days de Caen, on peut assister aux performances des cosplayers. - Joanne Lehoux