Cotentin. Le billard français cherche à attirer

Le billard est plus souvent connu pour sa présence dans les bars ou complexe de loisir. Cependant, il existe aussi des clubs pour pratiquer cette activité. Dans la Manche, il n'y en a qu'un seul affilié à la Fédération Française de Billard. Assun Billard est installé depuis 1990 à Urville-Nacqueville. Les 39 adhérents y pratiquent uniquement le billard français, aussi appelé Carambole.

Dans la salle, sept billards français de 2,80 m de long occupent l'espace. Qui vient taper les billes avec sa queue ? "Le problème c'est que c'est un portrait type qui est assez âgé. On a plus des joueurs entre 60 et 70 ans", regrette le président du club Didier Lallemand. Le club a accueilli des jeunes, a même un créneau spécialement pour eux le mercredi, mais n'en a plus. "On aimerait bien en avoir", assure le président. Pour attirer, Assun Billard avait proposé aux écoles de la commune des activités mathématiques et billard. "Quand on est sur un billard avec une bille, on peut étudier les bissectrices, les angles. Il y a beaucoup d'application mathématique", explique Didier Lallemand.

La concentration

Didier Lallemand a ses arguments pour défendre son sport et attirer des joueurs. "Ca allie la concentration et la technique", assure-t-il. "Il faut toujours réfléchir et contrôler ses gestes". Rien ne sert de taper dans les boules comme un bourrin. "Il faut tenir la queue de billard sans la serrer. Il faut avoir la main posée sur le tapis très stable et il faut avoir un geste fluide qui pousse la bille", conseille Didier Lallemand. Il rassure tout de même : "Après on peut s'amuser sans avoir acquis toute la technique."

Pour le président du club, le billard est vraiment un sport, il n'y a pas de débat. "Si vous faites de la compétition, vous verrez en fin de journée que c'est un sport. Entre la concentration permanente et les kilomètres que l'on fait autour du billard pour se positionner, on est bien crevé", certifie Didier Lallemand.

L'un des atouts du billard, c'est son aspect social. Déjà, aller au club permet aux adhérents de se rencontrer régulièrement, mais c'est aussi un sport qui permet un vrai brassage. "Les femmes, les hommes, les adultes, les jeunes peuvent se rencontrer sans problème de force comme dans d'autres sports, ou d'âge… Il y a une égalité totale à ce niveau-là. Tout le monde joue contre tout le monde", conclut Didier Lallemand.