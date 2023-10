Sarthe. Un kebab fermé après la découverte d'une tête de chèvre dans un congélateur

Les inspecteurs des services d'hygiène de la préfecture ont eu une drôle de surprise, jeudi 12 octobre. Ils contrôlaient un kebab de Bonnétable, à une demi-heure au sud de Bellême dans l'Orne. Dans un congélateur, ils ont découvert une tête de chèvre, douze pattes de veaux et trois pattes de caprins. Elles étaient "non dépouillées et souillées, stockées en l'état, en contact direct avec des denrées nues destinées à la consommation humaine", détaille la préfecture. Le restaurant a été fermé en urgence devant ce non-respect des règles d'hygiène.

Des animaux non abattus en abattoir

La préfecture n'a pas réussi à déterminer la provenance de ces denrées. Ses agents sont cependant sûrs que les animaux n'ont pas été tués en abattoirs, car la peau n'a pas été retirée.

La préfecture rappelle que "tous les ovins et les caprins doivent être identifiés par leur détenteur, et ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir sauf si l'abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation familiale." Pour les bovins, il est interdit de les abattre en dehors d'un abattoir. Les contrevenants s'exposent à 6 mois de prison et 15 000 € d'amende.