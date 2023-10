Manche. La Mad Jacques, une course originale, débarque dans le Cotentin

La Mad Jacques débarque dans le Cotentin. Plus de 600 personnes sont attendues jusqu'au dimanche 15 octobre sur les chemins entre Valognes, La Pernelle et Saint-Vaast-la-Hougue. Cette course a pour but de faire découvrir aux participants une région moins connue de France, en vélo, à pied ou parfois en autostop. Elle se termine par 24 heures d'un festival qui met en avant le terroir de la région.

Pourquoi le Cotentin ?

Le choix de créer un parcours dans le Cotentin n'est pas anodin pour les organisateurs. Il y a la volonté de montrer que le trek n'est pas réservé à la montagne. Ce n'est pas la seule raison explique Vincent Drye, l'un des organisateurs.

"On avait vraiment envie de montrer les deux facettes du territoire, le côté terre-mer", souligne Vincent Drye.

Une course écoresponsable

"L'enjeu pour nous est de faire un événement propre, avec zéro déchet. On ne va pas créer de chemin, on va faire passer les participants dans des coins qui ne sont pas en situation de surtourisme", assure l'organisateur. Un travail est aussi effectué sur le transport des participants. Pour la partie festivités, les restaurateurs qui viennent sont tous locaux. Les réjouissances sont ouvertes gratuitement pour les habitants du territoire le vendredi soir à La Pernelle et le samedi au fort de Saint-Vaast-la-Hougue. Des animations sont aussi prévues.