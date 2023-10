Place du commerce. De nouvelles boulangeries dans la métropole de Rouen

Les fins gourmets vont être ravis. Trois nouvelles boulangeries-pâtisseries se sont récemment installées au Petit-Quevilly, à Rouen et à Barentin.

Des viennoiseries et du pain à foison

L'inauguration a eu lieu mercredi 11 octobre. La boulangerie Feuillette a officiellement ouvert ses portes au 163 avenue des Alliés au Petit-Quevilly. En plus des pains et des viennoiseries, des propositions salées et sucrées sont à la carte. Jeudi 12 octobre, c'était au tour de la boulangerie Valentin for life d'ouvrir au 2 rue Cauchoise à Rouen. Ce projet est porté par Thibault Debas, qui tenait déjà une boulangerie du même nom à Isneauville. Là-bas, on retrouve diverses spécialités comme les New-York rolls, une sorte de croissant rond fourré de crème pâtissière aromatisée, ou des buns, des petits pains ronds fourrés. A Barentin, le centre commercial vient d'accueillir la boulangerie Yvonne, spécialiste des choux à la crème et des sandwichs. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.