Bonne table à Rouen. L'Ethiopie dans l'assiette chez Alaje

Ouvert depuis le 9 septembre à Rouen, Alaje met à l'honneur les spécialités éthiopiennes dans les assiettes. Dès l'entrée du restaurant, on est directement transporté en Ethiopie, avec des effluves d'encens diffusées dans l'ensemble du lieu. Une fois installé dans la salle, on commence peu à peu à sentir les fumets des plats qui donnent l'eau à la bouche. La décoration est à la fois typique et épurée : paniers et tableaux colorés et mur en pierre beige. Sur les tables, des nappes traditionnelles apportent elles aussi un côté exotique au lieu. Au niveau des plats, plusieurs spécialités sont à la carte, comme le misir wot, un écrasé de lentilles corail épicé, ou encore le shiro, une purée à base de pois cassés. Les menus varient de 13 à 18 euros. Lors de ma venue, je me suis laissée tenter par la formule du midi à 13 euros. Un assortiment de quatre plats typiquement éthiopiens.

Manger avec les doigts

Mon menu se composait d'une purée de pois cassés, de lentilles corail, d'épinards et de bœuf en sauce. Et comme chez Alaje, on mange avec les doigts, chaque plat est servi avec une galette appelée injera, à base de farine de blé, de teff, une céréale africaine, et de farine de sarrasin très moelleuse. On prend un petit morceau d'injera puis on vient attraper la garniture. Une très belle découverte riche en saveurs et en textures.

Assortiment de plats éthiopiens.

En dessert, j'ai opté pour le baklava, cousin du baklava oriental à base de miel, de cacahuètes et de pâte feuilletée. Un dessert gourmand et réconfortant.

J'ai ensuite poursuivi mon repas avec un café traditionnel éthiopien infusé dans le jebena, un récipient en argile utilisé lors de la cérémonie du café. En plus, les graines sont aussi torréfiées sur place. Cette adresse est tenue par Girmay Berhe et Ayda Yemane, originaires d'Ethiopie du Nord. "On voulait faire découvrir notre cuisine", lance le gérant. Un nouveau lieu gourmand à tester sans hésitation !

Pratique. 60 rue de Fontenelle, Rouen. Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. 06 52 76 55 02.