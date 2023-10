Prêt-à-porter. Naf Naf ferme une quinzaine de magasins en France

En redressement judiciaire depuis le mois de septembre, l'enseigne de prêt-à-porter féminin Naf Naf va fermer une quinzaine de magasins, dans le cadre d'un nouveau plan social.

La Normandie concernée ?

La sanction est tombée jeudi 12 octobre pour les boutiques d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne, Brest, Levallois, Lille, Mulhouse, Marseille, Nancy, Nice, Niort, Paris, Toulouse, Tours et Saint-Omer. Toutes devraient fermer à la mi-novembre, sauf Nice et Boulogne, dont les fermetures respectives sont annoncées pour fin janvier et fin mars 2024.

• Lire aussi. Commerce. Naf Naf, qui compte 13 magasins en Normandie demande à être placée en redressement judiciaire

A ce jour, aucun magasin en Normandie n'est, semble-t-il, concerné.

En France, ce nouveau plan social menace 87 emplois en boutiques et 30 au siège, selon la CFDT.