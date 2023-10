Rouen. Le Fêno débarque au Parc expo : "Au bout de chaque haie, il y a une pépite en Normandie"

C'est la quatrième édition de Fêno, organisé en alternance à Caen et Rouen. L'événement a été imaginé par le président de la Région Normandie Hervé Morin.

Fêno, c'est un peu votre bébé, quelle en est l'idée ?

"C'est même complètement mon bébé, oui (rires). L'idée, c'est de continuer à bâtir cette communauté de destin qu'est la Normandie réunifiée. Les Normands ne se rendent pas compte à quel point la division entre la Haute et la Basse-Normandie a été un facteur d'affaiblissement… C'est une Normandie réunifiée, qui parle d'une seule voix, et qui porte la fierté d'être Normand."

On peine à définir ce festival qui rassemble des secteurs très variés, de l'agriculture à la santé en passant par le numérique…

"C'est ça, l'intérêt ! De ne pas faire un énième salon autour de l'agroalimentaire. Je voulais démontrer que cette région n'est pas seulement les images qu'on lui colle, avec une vache, un pommier et une chaumière. La Normandie, c'est la première région industrielle de France, 620km, un grand port maritime… Ce que je voulais, c'est dire 'au bout de chaque haie, il y a une pépite, venez les découvrir !'."

Fêno est-il devenu un événement populaire pour les familles ?

"Ça s'installe. C'est compliqué quand on passe de Caen à Rouen chaque année. Ce sera installé si on a le même succès à Rouen qu'on a eu à Caen l'année dernière (45 000 visiteurs, NDLR). "

C'est quoi l'identité normande ? Peut-elle devenir aussi marquée que celle des Alsaciens ou des Bretons ?

"D'abord, c'est un patrimoine commun. Ensuite, c'est le fait de se projeter dans le fait que notre région a des atouts extraordinaires. Le monde économique le fait beaucoup. Pas une entreprise qui exporte ne fait pas référence à ses racines normandes. Il y a aussi de plus en plus de drapeaux normands, je trouve. Il y a encore du chemin à faire, mais on a beaucoup progressé."

Comment se porte l'économie normande en ce moment ?

"Les indicateurs sont meilleurs qu'au niveau national. C'est dur dans certains secteurs, comme le logement… Mais on a des perspectives gigantesques avec le secteur énergétique. Et on a toujours des niveaux d'investissements industriels considérables."