Normandie. Neuf vaches euthanasiées après un acte de malveillance dans une ferme

Les agriculteurs du sud-Manche subissent une vague d'actes de malveillance. Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 octobre, à la suite d'une intrusion dans une exploitation à la frontière entre la Manche et le Calvados, deux barrières ont été ouvertes, permettant ainsi la fuite de 45 vaches laitières. Les animaux se sont blessés, et neuf d'entre eux ont dû être euthanasiés.

D'après le syndicat agricole FDSEA 50, ces barrières ne sont jamais ouvertes par les agriculteurs et les animaux ne peuvent pas ouvrir, ce qui exclut l'erreur ou l'accident. Les bovins, dans leur fuite, sont arrivés dans un couloir d'alimentation, un endroit du bâtiment présentant un sol glissant, non adapté aux animaux. "La plupart sont tombées, avec l'impossibilité de se relever. De nombreuses blessures sont à déplorer comme des lésions, des foulures et même des fractures", raconte la FDSEA 50.

Du métal dans les champs de maïs

Dans la semaine du lundi 2 octobre, dans le sud-Manche, des morceaux métalliques ont été retrouvés fixés sur des pieds de maïs. En pleine période d'ensilage, ces morceaux auraient pu abîmer les machines agricoles. Des animaux auraient aussi pu en manger et en mourir.

Pour le syndicat agricole, les coupables sont "les défenseurs de la cause animale". "Ceux qui se disent devoir défendre le bien-être animal par ces méthodes sont en réalité auteurs d'actes criminels", dénonce la FDSEA 50. Des enquêtes sont en cours pour trouver les coupables.