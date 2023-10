Coupe du monde de rugby. Le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud retransmis sur écran géant à Cherbourg

Le choc va être rude pour les hommes sur le terrain et le cœur des spectateurs. Dimanche 15 octobre, la France, deuxième nation mondiale au classement de World Rugby, affronte l'Afrique du Sud, troisième nation mondiale. Pour ce quart de finale de Coupe du monde de rugby, la pression va être à son paroxysme, que ce soit au Stade de France ou partout dans le pays.

A Cherbourg, il sera possible de vivre cet événement au complexe Jean-Jaurès, sur écran géant. L'antre des handballeurs de la JS Cherbourg va laisser sa place au ballon ovale. Le match commence à 21h et les portes ouvrent à 18h30. L'entrée est gratuite et sans réservation, mais seules 1 800 personnes pourront rentrer. Sur place, il sera possible de manger et de s'hydrater.