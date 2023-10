La Haye-du-Puits. Dix emplois à pourvoir au futur McDonald's

Le bâtiment vient de sortir de terre. La Haye-du-Puits va accueillir un restaurant McDonald's. L'enseigne de restauration rapide ouvrira ses portes mardi 24 octobre. A la tête de la franchise, Marc Le Gars, pour qui c'est le septième restaurant, est en train de recruter l'équipe. Il recherche une dizaine de personnes mais constate que, dans la Manche, recruter n'est pas simple.

Un besoin sur le territoire

Marc Le Gars estime que le territoire de La Haye-du-Puits manquait d'un tel restaurant. "Les personnes qui sont dans ce bassin d'habitation et d'emploi sont contraintes d'aller à Coutances, ou à Cherbourg ou à Isigny-sur-Mer, et il y a quand même pas mal de monde dans pas mal de villes autour", explique-t-il. Il poursuit : "Et puis, c'est une zone touristique l'été, donc c'est une occasion de s'implanter."

Avec ses sept restaurants qui fonctionnent bien, il reconnaît que les Manchois sont amateurs de burgers.