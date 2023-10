[Interview] Musique. Pascal Obispo en concert en Normandie ces prochaines semaines 

Pascal Obispo sera en Normandie prochainement, avec un concert le mardi 17 octobre au Zénith de Rouen, au Grand-Quevilly, et le mardi 14 novembre au Zénith de Caen. A l'occasion de sa venue dans notre belle région et de la sortie de son nouvel album Le Beau qui Pleut, nous lui avons passé un coup de téléphone afin d'en savoir plus sur ce nouvel album qu'il a co-écrit avec Pierre-Dominique Burgaud.

A l'origine, Pierre-Dominique Burgaud et Pascal Obispo ne se connaissaient pas.

La définition du bonheur par Pascal Obispo

Le titre Le Beau Qui Pleut ouvre ce nouvel album du même nom, une chanson qui décrit un paysage et plus particulièrement celui de la Bretagne, important pour Pascal Obispo qui y a passé son adolescence.

La description du paysage breton par Pascal Obispo

Dans cet album, vous trouverez aussi le titre J'étais pas fais pour le bonheur en duo avec la chanteuse franco-italienne Giordana Angi. Mais c'est quoi, le bonheur, pour Pascal Obispo ?