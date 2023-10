Fécamp. Pourquoi la Ville installe-t-elle des capteurs sur les routes ?

Une cinquantaine de capteurs sont actuellement installés sur le réseau routier de Fécamp. La Ville veut recueillir des données de fréquentation, de vitesse et d'usage des rues pour mieux planifier les interventions des services techniques.

Ces 51 capteurs utilisent l'intelligence artificielle (IA). La municipalité explique que cela "permet une analyse de l'image afin de dissocier les différents véhicules (vélos, voitures, camionnettes, camions, bus…), leur sens de circulation, la vitesse moyenne… Bien que l'IA s'appuie sur une image, ces dispositifs ne sont pas des caméras et les images ne sont ni stockées ni consultables en direct ou en différé. Il ne s'agit donc pas d'une extension du réseau de vidéoprotection de la Ville".

Anticiper des travaux, mieux verbaliser

Alors, à quoi vont servir ces capteurs qui seront opérationnels dès le courant du mois d'octobre ? La Ville indique qu'ils vont permettre de caler le rafraîchissement des marquages au sol en fonction du nombre de passage des véhicules et non plus par quartiers. Les capteurs devraient également permettre d'en savoir plus sur la circulation des vélos et des piétons et d'affiner ainsi le plan vélo qui est en cours de réalisation.

Enfin, le système va permettre de mesurer la vitesse moyenne observée sur les différents axes, ainsi que le passage de véhicules poids lourds non autorisés sur certains axes, "ce qui permettra à notre police municipale de mieux cibler les heures et les zones de contrôle à mettre en place", précise la ville.