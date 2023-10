Rouen. Le conseil municipal interrompu après des propos jugés racistes par la majorité

L'incident s'est produit sur la deuxième délibération du soir, lundi 9 octobre. Elle concernait la mise en place d'un partenariat entre la Ville et France nature environnement pour tenter notamment d'observer les effets de la pollution lumineuse. La Ville de Rouen souligne dans sa délibération qu'elle s'attache à développer "une trame noire, en adaptant l'éclairage nocturne dans les espaces publics pour limiter ses effets sur la faune et la flore".

C'est ce terme qui est à l'origine de ce qui sera jugé comme une maladresse pour certains, ou des propos indignes et racistes pour d'autres, d'Emmanuel Coupard La Droitte, élu de l'opposition du groupe Au Cœur de Rouen de la droite et du centre.

Polémique autour d'une "trame noire"

"Vous dites que la pollution lumineuse nocturne gêne la faune, a-t-il commencé. Le dictionnaire Larousse et Robert définissent aussi la faune comme un ensemble d'individus d'un type particulier qui fréquente un lieu et ont des mœurs caractéristiques. Et vous savez vous-même bien localiser leur lieu de vie dans votre délibération, Lafayette, Saint-Sever, Saint-Julien en voulant, je vous cite et c'est cocasse, développer une trame noire..." Et de continuer d'égrener ces arguments.

"Je voudrais avoir bien compris ce que vous avez dit en évoquant les faunes en parlant de trame noire, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?", lui a répondu Nicolas Mayer-Rossignol. Emmanuel Coupard La Droitte a repris ses propos de la même manière avant une suspension de séance.

"Des propos inqualifiables"

À la reprise, l'élu d'opposition a pu à nouveau s'expliquer. "Les termes ne sont que la reprise stricto sensu de la délibération. [...] On parle aussi de trame verte, sans stigmatiser les Martiens. Cet amalgame que vous faites dans un but de créer une polémique n'était pas l'intention de mes propos initiaux."

"Ces propos sont inqualifiables, je demanderai au service juridique de notre assemblée de les qualifier juridiquement. La manière que vous avez eue de les justifier, en essayant de faire un parallèle avec les Martiens, aura achevé de montrer la nature réelle de votre expression. Elle ne fait pas honneur à notre assemblée", a estimé le maire Nicolas Mayer-Rossignol.

"Nous avons compris un amalgame plus que douteux sur la trame noire, qui laisse croire que le propos est clairement raciste", a insisté Jean-Michel Bérégovoy pour le groupe Rouen l'écologie en actes.

Le conseil a finalement été suspendu. Des suites juridiques pourraient être envisagées. Dans un communiqué au lendemain des faits, le groupe de l'élu mis en cause estime que le maire a "déformé les propos tenus" et "mis fin de manière brutale et autoritaire à notre débat démocratique", estimant même qu'il a tenté "d'intimider les élus qui ne sont pas à ses ordres".

Il restait plus d'une cinquantaine de délibérations à examiner lors de ce conseil.