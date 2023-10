Caen. Cadeaux, appels, messages… Le septuagénaire harcèle son ex-compagne depuis des mois

Un homme âgé de 72 ans était jugé au tribunal judiciaire de Caen jeudi 5 octobre pour harcèlement envers son ex-compagne ayant entraîné une altération de sa santé. Après plusieurs renvois, le prévenu était à nouveau absent à l'audience. Son avocate a redemandé un délai, indiquant qu'il était malade, mais la procureure et la cour ont refusé. La victime, elle, était présente.

Un écrit de plusieurs volumes

Une femme, médecin, porte plainte à Louvigny en décembre 2021 pour harcèlement, depuis le 20 septembre 2021, de la part de son ancien compagnon. Elle explique qu'il était son patient et qu'elle avait eu une relation très courte avec lui : au retour de vacances qu'ils ont passées ensemble, elle décide d'y mettre fin en raison de leur caractère différent. Mais l'homme n'est pas d'accord, il veut qu'elle lui donne des "explications". C'est ainsi qu'un véritable enfer a commencé pour elle.

Il la harcèle sans cesse, ainsi que sa fille et sa mère, vient à ses consultations, l'espionne, dépose toutes sortes d'objets devant sa porte : fleurs, cadeaux, livres… Des voisins confirment sa présence fréquente devant son domicile. Il a également réalisé un écrit de plusieurs volumes sur elle et leur vie. Il lui téléphone, dit qu'elle est "l'amour de sa vie". Malgré une lettre très explicite de l'avocate de la victime, il continue ses méfaits, explique qu'elle est malade, qu'elle a besoin d'aide et que lui seul peut lui apporter son soutien. L'avocate de la femme raconte qu'elle a un sac plein de courriels, livres, messages que l'homme a envoyés et demande une expertise pour évaluer le préjudice moral de sa cliente qui veut juste vivre normalement et ne plus entendre parler de lui.

La procureure se dit inquiète de la situation qui perdure encore à ce jour et qu'il faut faire cesser immédiatement. Elle demande 6 mois de prison avec sursis, obligation de soin, interdiction de contact et de lieu avec la victime et sa famille. Le jugement, mis en délibéré, sera rendu jeudi 12 octobre.