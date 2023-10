Normandie. Chômage : des chiffres historiquement bas dans la région

Peut-on dire que les Normands sont travailleurs ? La Normandie est la septième région de France (sur treize) avec le taux de chômage le plus bas. Sur l'ensemble de la population active, 6,7 % des Normands sont au chômage pour le deuxième trimestre de 2023, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publiés lundi 9 octobre. Il précise que le taux de chômage, jamais atteint depuis 1982, est "historiquement bas" dans la région.

Une inégalité de résultats sur les départements

Le taux de chômage en Normandie est inférieur au niveau national, qui lui est fixé à 6,9 %. L'ouest de la Normandie est le secteur le moins touché (4,6 % à Saint-Lô pour le plus bas). C'est à l'est que l'on compte le plus de chômeurs, avec 8,6 % au Havre par exemple.

Dans le détail, le taux de chômage dans la Manche est de 5 % (-0,1 % par rapport à l'année dernière), 6,4 % dans l'Orne, 6,3 % dans le Calvados. La Seine-Maritime, au contraire, est dernière de la classe, avec un taux à 7,7 %. Une évolution cependant encourageante, avec un recul de 0,4 % en un an.