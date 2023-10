Nord-Cotentin. Le maire de Quettehou s'est éteint à l'âge de 78 ans

Le président de l'Agglo du Cotentin David Margueritte a annoncé lundi 9 octobre la disparition de Jean-Pierre Lemyre, maire depuis 2008 de Quettehou, commune du Val de Saire. L'élu s'est éteint la veille, à l'âge de 78 ans.

Jean-Pierre Lemyre faisait "l'unanimité" dans la commune

"Jean-Pierre forçait l'admiration de tous ceux qui le connaissaient", confie David Margueritte. "Ces dernières années, il a fait preuve d'un courage exceptionnel dans la lutte contre la maladie tout en continuant d'assurer pleinement ses missions d'élu et en restant dévoué à sa commune et au Cotentin." Jean-Pierre Lemyre a commencé sa carrière dans les forces de l'ordre, en métropole, en outre-mer et à l'étranger. "Son dynamisme, son sens du service public, son humanité faisaient l'unanimité dans sa commune qui l'a réélu en 2020 avec plus de deux tiers de voix", rappelle David Margueritte.

Jean-Pierre Lemyre a aussi été vice-président de l'Agglomération du Cotentin de 2017 à 2020, puis président du Pôle de proximité du Val de Saire.