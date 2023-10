Cherbourg. Plusieurs personnes évacuées et relogées après des incendies

Les sapeurs-pompiers ont été appelés dimanche 8 octobre, dans la soirée, pour un incendie dans deux immeubles à Cherbourg. Le premier s'est déclaré dans un appartement, le second dans un local à vélo.

D'importants moyens de secours engagés

Pour le premier sinistre, le feu a pris dans un appartement au premier étage d'un immeuble d'habitation situé chemin des Gruchis, à proximité du parc de la Fauconnière. Quatre personnes ont été prises en charge par les secours. Parmi elles, un homme âgé de 43 ans et une jeune fille de huit ans, locataires de l'appartement concerné, ont notamment été incommodés par les fumées. Après avis de l'infirmier pompier, l'état de santé des victimes ne nécessitait pas de transport à l'hôpital. Tous deux ont dû être relogés par la mairie. Au moins 25 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Bricquebec, Cherbourg et Tourlaville ont été mobilisés. Des marins pompiers sont également venus prêter main-forte aux soldats du feu.

Plus tard, vers 23h15, neuf personnes dont une incommodée par les fumées ont dû être évacuées d'un immeuble de cinq étages rue des Vosges. Un incendie s'était déclaré dans un local à vélo situé au rez-de-chaussée. 18 sapeurs-pompiers de Cherbourg, Saint-Pierre-Eglise et Tourlaville sont intervenus pour éteindre l'incendie au plus vite. Il n'y a pas eu de demande de relogement.