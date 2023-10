Rouen. Valkyries Normandie Rugby Clubs : "On veut construire de manière pérenne"

C'est le début de la saison pour les Valkyries Normandie RC, l'équipe féminine de rugby à Rouen qui évolue en Elite 2, l'équivalent de la deuxième division française.

Un projet tout récent

"J'étais entraîneur à l'Ovalie caennaise", confie le manager sportif Jean-François Mouton, à l'origine de cette coopération, qui vient de débuter sa troisième saison aux commandes de cette nouvelle structure. "On avait échangé sur une politique commune pour faire naître un collectif qui serait dimensionné pour correspondre aux exigences de l'Elite et on avait du mal à exister. Il y a trois ans, on a remis ça sur le tapis car on était beaucoup en difficulté, poursuit le manager. On manquait de joueuses pour pouvoir exister et on n'avait pas la possibilité de continuer à survivre, on allait redescendre."

Le projet voit alors le jour en 2021 et, pour sa première saison, la nouvelle équipe est championne de France en Elite 2, mais se fait éliminer en barrage. L'équipe ne montera donc pas en Elite. Pour sa seconde saison, les Normandes se hissent en demi-finale mais se font éliminer.

Structurer et former

Cette montée n'était pas spécialement un objectif de saison pour le club qui souhaite, d'abord, avancer pour se structurer et former. "Chaque club vient ajouter les meilleures joueuses pour prétendre rester dans l'Elite. C'est un projet régional avec une forte identité. On souhaite avoir de plus en plus de catégories de jeunes", affirme Jean-François Mouton. Le club a pour objectif, cette année, de se qualifier pour les phases finales et terminer la saison parmi les quatre premiers du classement. "Remonter en Elite 1, c'est un projet que l'on veut construire avec de bonnes bases pour y rester de manière pérenne, ne pas faire l'ascenseur. Construire notre entité en continuant de nous développer, faire de la formation et être attractif."

Une première encourageante

Pour leur première sortie de l'exercice 2023-2024, dimanche 8 octobre, les Valkyries se sont imposées 43 à 14 face à Joué-lès-Tours. "C'est une équipe qui aime beaucoup jouer, une équipe qui nous ressemble avec cette volonté d'aller vite et d'écarter les ballons", conclut Jean-François Mouton. Les Valkyries partent affronter les Coyotes du Val-de-Marne pour la prochaine journée de championnat, samedi 14 octobre.