Rouen. Comment le Rouen métropole basket attire les spectateurs à ses matchs

Cette année, le RMB a quitté la Nationale 1 pour la Pro B. Dans ce contexte, le club souhaite aller encore plus loin pour attirer le public à ses matchs. Et dans ce sport réputé pour ses shows à l'américaine, il y a de quoi faire. Danseuses, mascotte, structures gonflables et jeu-concours sont au programme. Avec ce début de saison qui démarrera vendredi 20 octobre, le club mise tout sur ce premier match. Il sera d'ailleurs parrainé par la Métropole Rouen Normandie. Les places passeront d'une dizaine d'euros à cinq euros. Après plusieurs défaites en Lederscup, les joueurs ont plus que jamais besoin de soutien. "Quand il y a du monde, ça nous galvanise, on aime entendre le public crier", affirme William Mensah, meneur de jeu au RMB. Lui et son équipe entendent bien "prouver que ce n'était pas une erreur d'être monté en Pro B". Avec son image de club familial, une attention particulière est également portée aux enfants. Alors au cours de sa prochaine saison, le RMB s'associe au Département de la Seine-Maritime.

Miser sur la jeune génération

Lors du deuxième match à domicile vendredi 27 octobre, "1 000 collégiens vont être invités au match", indique le président du club Yvan Gueuder. L'objectif : séduire la jeune génération via le basket car, au fil des ans, elle pourrait devenir une supportrice de la première heure. Dans cette optique, le RMB travaille aussi avec Aventure Kids, spécialiste des structures gonflables. Un petit plus qui suscite l'intérêt des enfants. À chaque match à domicile, un challenge a aussi été créé à destination des clubs de basket de l'agglomération de Rouen. Le but : faire le plus possible de lancers francs. Les catégories U11 des structures, inscrites en amont, seront invitées sur le terrain. "Il y aura un score à battre. L'équipe gagnante aura droit à plusieurs surprises", annonce le président. Et en vue d'attirer toujours plus de spectateurs aux matchs, des danseuses de l'école rouennaise Germain Blanchet continueront à faire leur show à chaque quart-temps. Au programme : des chorégraphies en musique pour soutenir l'équipe et motiver les tribunes.

Boutique, cadeaux et jeux concours

Afin d'allécher davantage le public le soir des matchs, la boutique officielle du RMB propose maillots, shorts, chaussettes, vestes, polos et parkas. Des T-shirts personnalisés sont aussi lancés vers les tribunes et des jeux-concours sont organisés sur les réseaux sociaux. Via ces diverses animations, le président souhaite "déclencher une nouvelle dynamique" dans le cadre de cette montée en Pro B.