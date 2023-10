Près de Saint-Saëns. Accident entre une voiture et trois motos : trois motards blessés

Un accident de la route s'est produit vendredi 6 octobre vers 11 h 45 route de la Briqueterie à Rosay près de Saint-Saëns en Seine-Maritime. Une voiture et trois motos ont été impliquées dans l'accident. Deux motards âgés de 63 et 68 ans ont été gravement blessés et un autre de 58 ans légèrement blessé. Quant à la conductrice de la voiture, âgée de 27 ans, elle en est sortie indemne. Au total, 14 sapeurs-pompiers sont intervenus avec l'aide de six véhicules.