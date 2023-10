Caen. Un dîner avec de grands chefs au profit des Restos du Cœur

C'est une grande nouveauté dans le Calvados : la première édition du dîner des chefs, organisée par les Restos du Cœurs du département, se tiendra le lundi 16 octobre, dans le salon des légendes du stade d'Ornano à Caen. Cet événement a déjà eu lieu dans d'autres grandes villes de France et est désormais présent à Caen.

De grands chefs locaux

Le concept ? Un grand dîner gastronomique, moyennant une inscription payante. Il est cuisiné par les plus grands chefs de la région tels qu'Anthony Valette, du restaurant L'As de Trèfle (Bernières-sur-Mer), Stéphane Carbone, de l'Esperance (Caen), et Olivier Barbarin, de Magma (Caen). Les bénéfices permettront de soutenir les actions de l'association comme l'achat de matériel et de véhicules. Cela permettra aussi de "pérenniser les missions d'accompagnement des Restos" selon les organisateurs.

Au programme : neuf plats avec accord des vins, réalisés par neuf chefs cuisiniers ainsi que des "surprises et ventes aux enchères". Les entreprises et fournisseurs normands offrent, ou vendent à très faibles coûts, les denrées alimentaires et l'ensemble des produits nécessaires à ce dîner.

"On compte – encore et toujours – sur vous !"

Le Calvados ne fait pas exception, à la hausse de recours aux Restos du Cœurs qui frappe la France entière. La demande a augmenté de 22 % sur l'année 2022-2023.

L'association de Coluche compte sur cette soirée pour pallier l'urgence alimentaire. Elle craint d'être bientôt confrontée à la nécessité de refuser des demandeurs d'aide. L'année dernière, ces repas avaient permis de collecter près de 50 000€ dans tout l'hexagone.

Lundi 16 octobre, 19h-23h, au Stade d'Ornano à Caen. Prix et inscription : 120€ sur weezevent.com.