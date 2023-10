[Photos] Caen. Des tags haineux et des croix gammées découverts à l'Université

"Honte aux personnes qui ont réalisé ces actes ignobles." C'est la réponse du syndicat étudiant Union Pirate Caen, à la suite des tags nazis, racistes et homophobes découverts le jeudi 5 octobre au sein de l'université de Caen.

Ces inscriptions sur les murs ont été découvertes par des étudiants après un cours dans le bâtiment N, situé au sein du campus 1. Ils ont immédiatement averti le syndicat étudiant Union Pirate Caen qui s'est empressé de recouvrir les inscriptions par leurs propres affiches. La direction de l'université n'a été prévenue que tard dans la soirée.

"Des poursuites contre X vont être menées"

L'université de Caen indique qu'une enquête interne va être menée pour retrouver les auteurs de ces tags. "Nous condamnons fermement ces inscriptions. Des poursuites contre X vont être menées", précise-t-elle, choquée par "l'escalade" de la violence de ces tags, et les "amalgames" qu'ils traduisent.

[photo]

Les tags recouverts

Le syndicat Union Pirate Caen vise, lui, voit dans ces tags l'empreinte de l'extrême droite : "Ne laissons aucune place à l'extrême droite qui sévit sur nos lieux d'études."

Des tags sur une porte font l'apologie des bavures policières. - Union Pirate Caen

Ces graffitis sont recouverts et nettoyés vendredi 6 octobre. En cas de récidive, l'université demande aux étudiants de la prévenir plus rapidement, afin d'intervenir plus tôt.