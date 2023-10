Caen. La pop-culture mise à l'honneur à l'occasion des Geek Days

L'équipe des Geek Days vous donne rendez-vous, samedi 14 et dimanche 15 octobre de 10h à 19h, au Parc des expositions de Caen. Entre dédicaces, animations diverses et marché d'exposants, vous aurez l'embarras du choix. Nous avons sélectionné pour vous des activités à ne pas manquer !

Le cosplay est encouragé

En concours, sur une scène libre ou en défilé, c'est le moment de porter votre plus beau costume. Vous pourrez aussi rencontrer des cosplayeurs aguerris, membres des associations Yumigami, Cospop ou Légion normande. À noter que les vestiaires des Geek Days sont gratuits pour les cosplayeurs.

S'essayer au doublage

À cette occasion, vous pourrez profiter des conseils de comédiens de doublage professionnels : Gregory Laisné, qui joue aussi bien dans One Piece, L'Attaque des Titans ou encore My Heroe Academia, et Pascale Chemin que l'on peut entendre dans Hunter x Hunter ou L'Attaque des Titans. Vous aurez la chance de repartir avec votre enregistrement et de retrouver les comédiens en dédicaces sur le salon.

La mythique voiture de Harry Potter

C'est l'occasion de voir de plus près la Ford Anglica bleu des Weasley. Vous pourrez même enfourcher un Nimbus 2000, le balai de Harry Potter. D'autres voitures iconiques de la pop-culture seront à votre disposition : celle de Taxi, de Retour vers le futur, et même l'ECTO-1 de Ghostbuster : SOS fantômes.

Des karaokés et des quiz

Rendez-vous sur la scène cosplay, gérée par l'association Cospop pour défier votre pop-culture. De nombreux lots sont à gagner.

Jeux vidéo et nostalgie

L'association redonne vie à d'anciennes bornes d'arcades. Défiez-vous sur les jeux de votre enfance ! Vous pourrez bien entendu profiter de jeux plus contemporains. Sans pression, en tournois ou en 1 contre 1, il y en aura pour toutes les envies !

Pratique. Infos, billetterie et programmation à venir : geek-days.com.