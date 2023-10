Place du commerce. Trois nouvelles boutiques mises à l'honneur à Caen et dans son agglomération

Cette nouvelle enseigne s'est installée 178 rue du Poirier le 23 septembre dernier. Expert en relooking et conseils en images, le concept est pour le moins original.

Tout ici est fait pour le bien-être et l'esthétisme des femmes, mais aussi pour les hommes. Salon de coiffure, espace relooking, onglerie, spa, massage, mode, maquillage, réflexologie, création de bougies et fondants parfumés… De quoi s'offrir du temps pour soi en un seul et même lieu.

Toute la liste en détail des espaces du Concept des Miss

Miss Relooking (coiffeur et conseil en image), By Alexandra (maquillage semi-permanent des sourcils), le Cocon des Miss (spa, massages, balnéo, hammam), des Ongles Noisette (styliste angulaire), Pieds et Mains liés (massage californien et réflexologie plantaire), Candle Lueur Créations (bougies et fondants parfumés), J'me sens belle avec Caroline (institut de beauté), Terre d'Hommes et Territoire de femmes (boutique mode), Sapes'Perlipopette (vêtements et accessoires pour enfants) et Maison Cléome (maître artisan fleuriste). Les deux dernières enseignes sont présentes uniquement le mercredi.