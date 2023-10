Industrie. FlexEVan, le nouvel utilitaire de Renault sera construit à Sandouville

C'est une bonne nouvelle pour l'usine Renault de Sandouville. Le site produit actuellement le Renault Trafic, entre autres. Vendredi 6 octobre, la direction a annoncé lors d'un CSE (Comité social et économique) extraordinaire que le site normand s'est vu attribuer le projet FlexEVan via entreprise Flexis (une extension de Renault Group). L'usine de Sandouville restera d'ailleurs à part entière Renault Group, a précisé la direction.

À partir de 2026, Renault veut lancer son projet très innovant de FlexEVan. Ce programme prévoit de développer toute une gamme 100 % électrique sur une base inédite, plus modulable et plus connectée.

Pour Fabien Gloaguen, responsable FO (Force ouvrière) à Renault Sandouville, "ce projet consolide ainsi le site comme une place forte dans l'industrie automobile en étant un acteur majeur de la transition énergétique."