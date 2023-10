Calvados. La route barrée pour une course cycliste, le conducteur force le passage et blesse un bénévole

Le 23 août 2020, une course cycliste est organisée à Morteaux-Coulibœuf. La circulation routière est déviée pour permettre le passage des coureurs. Vers 15 h 45, une Clio arrive, avec à son volant un conducteur de 39 ans. La route étant barrée, l'homme qui effectuait la sécurité demande au conducteur de faire demi-tour. Celui-ci refuse d'obtempérer et force le passage, blessant au passage le bénévole.

Il s'enfuit mais est retrouvé

Appelés par les organisateurs, les gendarmes se rendent sur place et constatent les blessures de la victime. Celle-ci sera conduite aux urgences de Falaise où sera diagnostiqué un traumatisme crânien avec une ITT de 3 jours. La voiture responsable des faits est retrouvée. Elle appartient à une habitante qui avait laissé le volant à un ami.

Le lendemain, ils sont tous les deux convoqués à la gendarmerie. Lors de son audition, le conducteur dit qu'il ne s'est pas arrêté car l'homme bousculé s'est relevé aussitôt. Il explique qu'il ne savait pas qu'il y avait une manifestation cycliste et qu'il voulait rentrer le plus vite possible chez son amie. Il exprime ses regrets pour cette bousculade et présente ses excuses à la victime. Il ajoute qu'il est sous curatelle, mais sans problème psychologique. Son casier judiciaire est vierge.

Les deux sont absents

Jeudi 28 septembre, l'homme était jugé au tribunal de Caen, en son absence. La victime n'était pas présente non plus. Cette dernière demande 1 000 euros pour préjudice moral. Le procureur souligne que le blessé était un bénévole qui venait pour rendre service et qu'il n'aurait jamais dû être blessé. Le jugement a été mis en délibéré, puis rendu jeudi 5 octobre.

Les faits ont été requalifiés en "blessures involontaires lors de manifestation sportive". Reconnu coupable, le prévenu de 39 ans est condamné à 200 euros d'amende avec sursis, 3 mois de suspension de permis de conduire. Il devra verser à la victime 500 euros pour préjudice moral.