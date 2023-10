Cadeaux. Chaque jour, gagnez vos entrées pour le Parc Astérix

Gagnez tous les après-midi sur Tendance Ouest vos deux entrées pour le Parc Astérix !

Jusqu'au 5 novembre, Peur sur le Parc revient au Parc Astérix, et il y en a pour toutes les peurs : Petit Frisson, Frayeur Modérée et Grosse Terreur. Alors, si vous vous sentez de taille, bon nombre d'activités frissonnantes vous attendent : spectacles inédits, rencontres mystérieuses, attractions métamorphosées et maisons hantées !

Nouveau : le Tombeau des Dieux ! Aurez-vous assez de courage pour survivre aux neuf épreuves de cette nouvelle maison hantée ?

Sans oublier les célèbres attractions du Parc Astérix : Toutatis, Tonnerre 2 Zeus, Pégase Express, Oziris, Discobélix, La Trace du Hourra, Goudurix…

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque jour du lundi 9 au vendredi 13 octobre dans Ma Normandie avec Lisa, vers 16 h 45.