Eure. Un jeune homme de 21 ans est mort dans un accident sur l'A13

Un terrible suraccident s'est produit jeudi 5 octobre vers 18 h 30 sur l'autoroute A13, à hauteur d'Étréville, non loin de la bifurcation entre l'A13 et l'A131. Dans un premier temps, un véhicule utilitaire et un poids lourd se sont accrochés en direction de Paris. Une autre camionnette est venue, violemment, les percuter. Le jeune conducteur de cette dernière, âgé de 21 ans, est mort. Il était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des pompiers. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

L'accident a également fait deux autres blessés, deux hommes de 25 et 21 ans. Légèrement touchés, ils ont été transportés à l'hôpital d'Elbeuf.

Le temps de l'intervention des secours, la circulation a été restreinte à une seule voie sur l'autoroute A13.