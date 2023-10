Rouen. Vaccination contre la Covid-19 : les pharmacies sont prêtes

La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a débuté lundi 2 octobre. Dans le centre-ville de Rouen, elle a déjà commencé à la pharmacie de la rue de la République a commencé. Celle du Théâtre des arts devrait suivre.

"On a beaucoup de demandes"

Depuis le 2 octobre, "on a beaucoup de demandes", assure Magali Barbier, pharmacienne titulaire à la pharmacie de la République. "Les créneaux se remplissent vite, on doit en remettre régulièrement." Lorsqu'un flacon est ouvert, sept personnes peuvent être vaccinées. "En ce moment, on en vaccine sept à quatorze par jour." Les prises de rendez-vous se font sur place ou sur Doctolib.

Se vacciner contre la grippe et la Covid-19 en même temps

Du côté de la pharmacie Lafayette du Théâtre des arts, située au 91 rue du Général Leclerc, les doses ont été commandées début octobre et devraient arriver vers le 17. L'objectif est de mener de front la vaccination contre la Covid-19 et contre la grippe. "On proposera aux personnes venues se faire vacciner contre la grippe de se faire vacciner en même temps contre la Covid-19", explique la pharmacienne Lucie Kueny Conseil. Les vaccinations se feront sans rendez-vous.

Pour rappel, selon le Ministère de la santé, "la dose annuelle n'est plus recommandée pour les personnes non ciblées [personnes de plus de 65 ans, à risque etc. N.D.L.R.]. Néanmoins, si une personne n'est pas dans la cible et souhaite recevoir une vaccination, elle pourra en bénéficier gratuitement".