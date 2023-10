[Photos]. Les pompiers en formation contre les feux de forêt dans la Manche

Douze officiers sapeurs-pompiers se sont formés à la lutte contre les feux de forêt dans la Manche, à Lessay. Entre le lundi 25 septembre et le vendredi 6 octobre, ils ont appris comment doivent agir les chefs de groupes feux de forêt. Huit pompiers sont de la Manche, deux de Seine-Maritime, un de Vendée et un de l'Aube.

Immersion dans un exercice feu de forêt avec les pompiers

Les stagiaires se sont notamment entraînés à la coordination entre le terrain et les moyens aériens.

Au cours de leur formation, ils ont surtout appris comment bâtir une stratégie contre un feu de forêt, et à analyser en amont le terrain grâce aux cartes.

La liaison entre les différentes unités au sol et en l'air est permanente avec la radio.

Plusieurs camions feux de forêt du département ont été mobilisés pendant quinze jours pour permettre aux stagiaires de travailler dans les meilleures conditions.

Un bon terrain d'entraînement

Le département est un bon lieu pour s'entraîner à lutter contre les feux de forêts. "La Manche est l'un des départements les moins boisés de France, mais on voit qu'on a des massifs de résineux qui sont assez conséquents", explique le capitaine Thomas Bounissou, l'un des formateurs, de la caserne d'Avranches. Il poursuit : "On a également de la lande qui est présente sur les secteurs du Cotentin. Et puis, on parle aussi d'espaces naturels qui concernent les cultures : les feux de récoltes, de talus… " De nombreux milieux pour s'entraîner.