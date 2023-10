Football . StadiumGO, une application pour faciliter les trajets des supporters du SM Caen

C'est l'autre nouveauté de cette saison 2023-2024 au SM Caen, en plus de celle du coach Jean-Marc Furlan : la récente association entre le club et l'application de covoiturage StadiumGO. Cette dernière a pour ambition de réunir les membres du public malherbiste, qu'ils soient fervents supporters comme lointains observateurs, dans un même véhicule.

Favoriser le covoiturage

Cette plateforme met en relation des conducteurs et des passagers, se rendant au même évènement sportif afin d'"améliorer l'accessibilité au lieu de l'événement" et de "réduire l'empreinte carbone des déplacements", comme l'indique l'application.

Le Stade Malherbe de Caen est désormais référencé sur l'application. Il indique d'ailleurs sur son site que les usagers de Stadium GO pourront bénéficier, le jour du match, d'une place de parking au pied du stade.

Comment ça marche ?

Cette application gratuite est téléchargeable sur tous les téléphones. Il est également possible de se rendre sur le site internet. Vous pouvez proposer un trajet si vous êtes le conducteur, ou en rechercher un si vous êtes un passager.

Ensuite, il suffit de taper Stade Malherbe de Caen et de choisir le match auquel vous souhaitez assister. Pour la rencontre entre Rodez et Caen samedi 7 octobre par exemple, il y a une proposition de trajet à un peu plus de 19 €. Face à Guingamp le week-end dernier, six covoiturages étaient proposés.

Une fois le trajet choisi, il est nécessaire de s'inscrire. Puis, vous pouvez vous mettre directement en relation avec votre pilote ou co-pilote.

À noter qu'il est également possible de passer par StadiumGO pour les supporters de handball, encourageant les Vikings caennais.