Le Havre. Après une longue enquête, 13 personnes interpellées pour les violences urbaines du mois de juin

C'est un long et minutieux travail d'enquête qui a permis ce coup de filet. Treize personnes, une femme de 21 ans et 12 hommes âgés de 16 à 61 ans ont été interpellés, lundi 2 et mardi 3 octobre au Havre. Elles sont soupçonnées d'avoir participé aux violences urbaines qui ont touché la ville au mois de juin. Les faits remontent aux nuits du 28 au 29 juin et du 29 au 30 juin. Plusieurs individus avaient alors participé à des pillages et dégradations de magasins dans le quartier de Caucriauville. Le bar-tabac des Arcades, le Pré fleuri, La Poste ou un chantier de Bouygues avaient notamment été pris pour cible pour un préjudice total estimé à plus de 300 000 €, précise une source policière.

Onze suspects en comparution immédiate

L'enquête de l'unité d'atteinte aux biens de la sûreté urbaine du Havre a permis d'identifier les suspects grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance. Le concours de la police technique et scientifique a aussi permis des identifications.

Après les gardes à vue et les auditions des suspects, 11 des 13 interpellés devaient finalement être déférés, mercredi 4 octobre dans la matinée, pour des degrés d'implications divers en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre.