Rouen. Amélie Nothomb vient dédicacer son dernier livre, Psychopompe, à l'Armitière 

La librairie l'Armitière de Rouen ne désemplit pas, mardi 3 octobre, en fin d'après-midi. Il fallait prendre son mal en patience pour ceux qui avaient pu réserver une place.

Et pour cause, l'invitée du jour est une valeur sûre de littérature francophone et un succès d'édition assuré. Amélie Nothomb était en dédicace puis en rencontre pour son dernier livre, Psychopompe, dans lequel elle revient sur sa vocation d'autrice et sur son amour des oiseaux.

Une occasion aussi de mesurer à nouveau son incroyable popularité. Elle, toujours étonnante, se souvient des prénoms et des lieux où elle a déjà rencontré certains de ses lecteurs ou lectrices. Une coupe de champagne à la main, elle prend le temps d'échanger avec chacun d'eux, parfois plusieurs minutes avec toujours un mot singulier.

"Quand on se rencontre par l'intermédiaire d'un livre, on va tellement plus loin"

De quoi toucher Joséphine Hout, étudiante à Rouen originaire de Bordeaux. "J'étais stressée de la rencontrer, admet-elle. Mon premier livre était Stupeur et tremblements et ça m'a bouleversée." Elle en a profité pour faire dédicacer le livre pour son père qui l'a initiée à cette autrice. Ici, un lecteur perd ses mots, là, une écrivaine remet un livre à Amélie Nothomb, touchée, un autre échange avec elle sur la correspondance qu'ils entretiennent. Une dame va même tout naturellement lui confier un drame familial, auquel les écrits de l'autrice ont fait écho.

"C'est bouleversant, confie Amélie Nothomb. Ce qu'elle m'a dit est un concentré d'existence et de souffrance. Quand on se rencontre par l'intermédiaire d'un livre, on va tellement plus loin. Bien sûr, je reçois toute cette émotion." Des échanges toujours intenses et sincères, dont se souviendront ses lecteurs.