Bonne table près de Rouen. Le Meringué revisite la cuisine française

"On s'amuse avec les recettes en mélangeant les genres et les produits de saison", assure le gérant du Meringué, Mickaël Mathias. Le midi, ce restaurant situé à Sotteville-lès-Rouen accueille surtout une clientèle de bureau. Dès l'entrée, on ressent tout de suite l'atmosphère conviviale provenant des diverses conversations des clients. La décoration est simple et efficace. Un mélange de gris foncé et de prune apporte une touche de modernité au lieu avec un sol effet bois. Du côté des mets proposés, on retrouve tous les classiques de la cuisine traditionnelle française avec quelques revisites. Au niveau des entrées par exemple, une panna cotta salée aux encornets servie avec un bouillon de salade ou, en plat, des paupiettes de dinde au chorizo accompagnées de frites et salade et, en dessert, un cheesecake au Nutella et courgettes.

Une formule complète à 16,50 euros

L'établissement, ouvert uniquement le midi, propose à la carte deux formules. La complète : entrée, plat, dessert à 16,50 euros et une autre, entrée, plat ou plat, dessert à 14,50 euros. Lors de ma venue, je choisis la seconde formule avec, en plat, un carpaccio de bœuf accompagné de frites. La viande est finement coupée et très bien assaisonnée. Une crème de balsamique apporte un côté sucré salé au plat et les condiments une note acidulée.

Carpaccio de bœuf servi avec des frites.

En dessert, j'opte pour une valeur sûre : un entremets chocolat praliné. Un mélange de textures très agréable en bouche avec un entremets onctueux et une base croustillante réalisée avec de la noix de coco râpée et diverses graines. Mickaël Mathias et Éva Bernière sont aux manettes du Meringué depuis 2022. Lui gère la salle, elle la cuisine. "On est réputés pour nos revisites avec une carte qui change tous les jours", assure le gérant. En plus de la partie restaurant, le couple propose également un service traiteur sur devis.

Pratique. 75 avenue du 14 Juillet à Sotteville-lès-Rouen. Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 15 h 30. 02 35 62 63 74. Réservations conseillées.