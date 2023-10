Bosc-le-Hard. Les travaux du nouveau centre d'incendie et de secours officiellement lancés

Du nouveau à Bosc-le-Hard, en Seine-Maritime. Lundi 2 octobre, les travaux d'un nouveau centre d'incendie et de secours (CIS) ont été officiellement lancés au sein de la commune. Bertrand Bellanger, président du Département de Seine-Maritime, et André Gautier, président du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS76), étaient sur place.

Un bâtiment de 700 m2 sur deux niveaux

Ce nouveau centre d'incendie et de secours se composera d'un bâtiment de 700 m2 sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée sera consacré à l'opérationnel et le premier étage à la zone de vie des équipes. Le centre présentera quatre travées pour les engins. Le bâtiment sera construit "en ossature bois et possédera une grande surface de panneaux photovoltaïques permettant l'autoconsommation et la revente de surplus de production", indique de Département de Seine-Maritime. Ce projet s'inscrit aussi dans une démarche écologique. Le centre sera équipé d'une pompe à chaleur pour le chauffage des locaux et d'un récupérateur des eaux de pluie d'une capacité de 60m3. Celles-ci seront réservées au nettoyage des engins et aux manœuvres d'aspiration.

Une fin de chantier prévue à l'été 2024

L'opération représente un coût de 2,8 millions euros, majoritairement financés par le SDIS 76 avec une participation financière de 20 % du Département de la Seine-Maritime et une subvention de 288 000 euros HT financée par les 14 communes rattachées au CIS de Bosc-le-Hard. Le chantier qui a débuté fin 2022 prendra fin au début de l'été 2024.