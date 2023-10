Hôpital. À Cherbourg ou à Valognes, prenez rendez-vous avec un médecin spécialiste via Doctolib

Une nouvelle manière de prendre rendez-vous avec un médecin spécialiste vient d'être mise en place au centre hospitalier public du Cotentin. Depuis lundi 2 octobre, il est désormais possible de passer par le site spécialisé en santé, Doctolib. Cette décision a été prise pour "faciliter la prise en charge des patients du nord-Cotentin", explique l'hôpital. Les inscriptions pour les premières consultations et celles de suivies sont possibles.

Des rendez-vous sur les deux sites

Il est possible de prendre rendez-vous aussi bien pour le site de Cherbourg que celui de Valognes. À Cherbourg, il est possible de prendre rendez-vous dans 20 spécialités, de différentes chirurgies à l'ORL en passant par la pédiatrie, et dans six à Valognes, notamment la médecine interne, la gynécologie ou le centre de vaccination international.

Ces premiers créneaux ouverts vont permettre aux médecins de prendre en main l'outil Doctolib. D'autres créneaux vont ouvrir petit à petit.