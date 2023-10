Argentan. Elle est lauréate du Rabelais des Jeunes Talents de la Gastronomie

Deuxième prix en deux ans pour la Cave Henri IV. Après un trophée en 2021 pour Marc Pottier, son apprentie Manon Quantin est cette année lauréate du Rabelais des Jeunes Talents de la Gastronomie. Elle a été récompensée mercredi 27 septembre, à la Maison de la mutualité à Paris. Cette récompense met en avant les jeunes de 16 à 27 ans qui se démarquent particulièrement dans les métiers de l'alimentation de détail.

Pour recevoir ce titre, une sélection a été faite par le Syndicat des cavistes professionnels. Plus de 2 500 cavistes de toute la France ont retenu la candidate ornaise ainsi qu'un deuxième candidat cette année pour leur motivation et leurs qualités professionnelles, mises en avant par leur patron et leur centre de formation. Organisée par la Confédération nationale de l'alimentation de détail, cette onzième cérémonie a récompensé 36 jeunes de toute la France dans 13 métiers différents.

Une fin d'étude réussie

En plus d'avoir reçu ce trophée, Manon Quantin a signé la fin de son apprentissage en validant son diplôme avec les félicitations du jury, lundi 25 septembre. La suite s'écrit à la Cave Henri IV, où elle reste en tant qu'employée. "Elle a su démontrer à la clientèle, toujours plus nombreuse, l'étendue de ses compétences et de ses connaissances sur son métier qui la passionne", indique Marc Pottier, le propriétaire de la cave.