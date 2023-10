Nuit du droit. Rencontres avec des professionnels, concours d'éloquence : le tribunal d'Argentan ouvre ses portes

Une grande première. La Nuit du droit fête sa cinquième édition partout en France mercredi 4 octobre, en date du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Elle est organisée pour la première fois au sein du palais de justice d'Argentan de 17 heures à 20 heures. L'objectif est de sensibiliser le grand public au droit dans un cadre "moins solennel que lors d'un procès", présente Quentin Zeller, magistrat et juge à l'initiative de cette première soirée. "On se rend compte que la population ne connaît pas toujours tous les rouages de la justice", souligne-t-il.

Juges, greffiers, avocats, procureurs, notaires… Les professionnels de la justice seront accessibles jusqu'à 18 heures, l'occasion de découvrir les différents métiers du droit, leur rôle et comprendre comment fonctionne l'institution. Ils formeront ensuite le jury du concours d'éloquence, composé donc d'une personne de chaque corps de métier.

Cinq plaidoiries en partenariat avec le lycée

Pour sa première Nuit du droit, le palais de justice organise un concours d'éloquence, en partenariat avec la classe de terminale en spécialité humanités, littérature et philosophie du lycée Mézeray d'Argentan. La préparation des élèves a commencé en mars, dans le second semestre de leur année de première. Les étudiants ont pu échanger avec différents professionnels du droit et assister à des assises. Une vingtaine de groupes s'étaient portés volontaires pour participer. Après une sélection faite par les professeurs et les élèves, huit étudiants ont été retenus et se présenteront devant le jury, en salle d'audience. Seuls ou à deux, ils vont discourir sur un sujet de droit fondamental qu'ils ont choisi.

"C'est l'occasion de prendre à bras-le-corps certaines problématiques qui peuvent les intéresser, de les creuser et de construire tout un raisonnement pour avoir un avis plus éclairé sur ces questions, explique Quentin Zeller. C'est aussi prendre conscience du pouvoir que peut avoir la parole dans un argumentaire. Ça peut les aider dans leur vie professionnelle future et même pour leur bac qui viendra très prochainement."

La Nuit du droit s'organise aussi à Alençon, avec une table ronde sur le thème "enfermement et art" au palais de justice de 17 heures à 20 heures.